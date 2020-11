Wereldberoemde Inca-site Machu Picchu weer open voor toeristen

Dagelijks mogen maximaal 675 mensen de site bezoeken, dat is nog slechts een derde van voor de pandemie. De Peruaanse minister van Toerisme was zondag opgetogen over de heropening. Volgens hem is het een bewijs van de "veerkracht van de Peruanen".

Het land werd erg zwaar getroffen door de coronapandemie, al gaat het aantal besmettingen de jongste tijd wel in dalende lijn. Er zijn meer dan 900.000 besmettingen vastgesteld in Peru, ruim 34.000 overleden aan het virus.

Voor de arme bevolking, met name in de bergen rond Cuzco waar ze erg afhankelijk zijn van inkomsten uit toerisme, zorgde de pandemie ook voor zware verliezen. Aan toeristen wordt nu gevraagd om steeds voldoende afstand te houden om de verspreiding van het virus tegen te gaan.