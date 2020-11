West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé in quarantaine: "Mijn echtgenote en ouders zijn besmet"

Decaluwé heeft zich onmiddellijk laten testen. Het eerste testresultaat was negatief. "We zullen aan het einde van deze week zien of het negatief gebleven is of niet", vertelt hij. "Mijn ouders zijn wel positief getest. Mijn papa ligt zelfs in het ziekenhuis. Mama zit haar quarantaine thuis uit, maar gemakkelijk is dat niet als je 86 jaar bent. Gelukkig krijgen zij ook steun van mijn kinderen en kunnen we vlot contact houden via de computer."