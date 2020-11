Zanger Jimmy Frey (81): "Ik ben bang voor het coronavirus. Ik wil niemand zien"

Jimmy Frey was 76 toen hij na een ongeval moest stoppen met zingen. Hij werd vier jaar geleden aangereden door een wagen. De automobilist pleegde vluchtmisdrijf. Het gevolg was acht maanden ziekenhuis, waar hij ook nog een bacterie opliep. "Ik kan niet meer stappen", zegt Frey. "Als er niet te veel wind is, ga ik nog elke dag een uurtje fietsen." De zanger verliest er wel de moed niet bij. "Ik heb een fantastische carrière gehad. Ze kunnen me dat niet meer afnemen!"