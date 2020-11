Ziekenwagen brandt volledig uit op E403, niemand raakt gewond

Rond 12.45 uur waren 2 begeleiders van ziekenvervoer "First Care" met een oudere man op weg naar ziekenhuis AZ Delta in Rumbeke. De ene begeleider zat achteraan in de ambulance. De chauffeur en de patiënt zaten vooraan. Plots zag de begeleider dat de schoenen van de patiënt in brand stonden. Hij gooide er een flesje water over en zette de ambulance op de pechstrook.

De begeleiders hielpen de patiënt, die niet zo goed te been was, uit de ambulance en gingen enkele meters verder, op veilige afstand, onder de brug staan. Tijdens de brand waren er ook enkele ontploffingen. De brandweer van de zones Midwest en Fluvia kwamen ter plaatse om de brand te blussen, maar de ambulance kon niet meer gered worden. De politie sloot de afrit Izegem in de richting van Brugge voor een tijdje af.