Genks ziekenhuis schakelt over op nieuwe fase: "Alleen nog dringende ingrepen" 

"Bij ons liggen er momenteel een 75-tal patiënten met corona, waarvan een 20-tal op intensieve zorg. Vandaag gaan we naar een volgende noodfase in alle ziekenhuizen. Dat betekent dat we de capaciteit voor onze intensieve zorgbedden en andere bedden voor corona gaan verdubbelen", zegt directeur Erwin Bormans van het ZOL in Genk.

Verder gaat het dagziekenhuis dicht en ook het aantal operaties wordt teruggebracht tot één derde. "Alleen de dringende ingrepen kunnen nog gedaan worden", gaat Bormans verder. "We hebben een criterium dat als mensen niet binnen de twee tot drie maanden geopereerd kunnen worden, ze blijvend meer letsel hebben. Ingrepen die wel moeten, zoals kanker, kunnen dus niet uitgesteld worden."

In deze nieuwe fase zullen ziekenhuizen heel wat personeel kunnen uitsparen dat kan ingezet worden op de corona-afdelingen.