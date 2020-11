Zorgstudenten ruilen herfstvakantie vrijwillig voor job in ziekenhuis

Ruth en Marie zijn twee studenten verpleegkunde die zich onmiddellijk kandidaat stelden. “Omdat het zo uit de hand loopt had ik zelf het ziekenhuis al gecontacteerd om me als vrijwilliger aan te melden”, vertelt Ruth. “Ik kom voor het eerst op een intensive care terecht, maar heb wel al ervaring met coronapatiënten door mijn werk in een rusthuis. Het grootste verschil wordt sowieso de beschermingsprocedure. We zullen ons aan heel wat hygiënemaatregelen moeten houden en ons vaak moeten omkleden.”