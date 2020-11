Zinkende boot en ingegraven caravan: duizenden euro's boetes voor sluikstorters in Gent

De Gentse correctionele rechtbank heeft 16 sluikstorters veroordeeld tot geldboetes van 4.000 euro. De daders stortten vuilniszakken op de openbare weg, hadden een boot laten zinken op de Schelde en er was zelfs een caravan volledig ingegraven gevonden in een bos. Het Oost-Vlaamse gerecht wil een belangrijk signaal geven om de sluikstortproblematiek in de verf te zetten. Zwerfvuil en sluikstort blijven immers een hardnekkig probleem in veel steden en gemeenten.