40 Zwevegemse jongeren riskeren stevige boete na coronaveilige activiteit van Jeugdhuis

De agenten kwamen massaal ter plekke en maakten voor alle jongeren een proces-verbaal op. "Ze dachten dat het om een samenscholing ging", zegt Bouckenooghe. "Maar dat was uiteraard niet de bedoeling." Het zou kunnen zijn dat ze hun boetes niet zullen moeten betalen. Burgemeester Marc Doutreluingne (Open VLD): "Ik ben er van overtuigd dat die jongeren iets te goeder trouw georganiseerd hebben. Ik ga de zaak proberen te seponeren. Als er dan toch een boete moet komen, omdat ze theoretisch in overtreding waren, is het misschien ook beter om de organisator te beboeten en niet de deelnemers."