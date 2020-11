400.000 Vlaamse woningen nog niet aangesloten op de riolering: "Pano" trok op onderzoek

Wie niet op de riolering is aangesloten en geen beek in de buurt heeft, is aangewezen op zo’n bezinkpunt. Voor onze reporter is het een nieuw gegeven, maar de buren blijken vertrouwd met het fenomeen. Sommigen hebben een verzameling aan verzadigde bezinkputten in de tuin liggen. Het kan een tijdelijke oplossing zijn, in afwachting van een aansluiting op de riolering. Maar dat wachten kan erg lang duren.

Even verderop in de wijk "De Mart" in Bonheiden, krijgen de inwoners al sinds de bouw van hun woning twintig jaar geleden te horen dat er weldra riolering komt. Ondertussen moeten ze zich behelpen met bezinkputten en dompelpompen om van hun afvalwater af te geraken. Op verschillende opritten ligt een tuinslang klaar om het overtollige afvalwater de goot in te pompen. Even verderop stroomt het verzamelde afvalwater de beek in. (lees voort onder de video)