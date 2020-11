Afscheid nemen in coronatijd: “Euthanasie gebeurde in de tuin zodat er meer mensen bij konden zijn”

“Het is toch een begrenzing”, vult schoonzoon Eric aan. “Je wil iedereen uitnodigen, maar door corona kan dat plots niet meer. Je moet afscheid nemen van iemand en dat wil je graag in een bepaalde vorm doen. Het is jammer als dat dan toch niet kan. Opa wilde eigenlijk voor zijn euthanasie nog een afscheidsdrink organiseren omdat hij al zijn vrienden nog wou zien. Dat is helaas niet kunnen doorgaan.”

“Toch heeft hij zelf niet veel last gehad van de coronacrisis”, zegt zijn dochter Carine. “Hij was de meest positieve mens die ik gekend heb. Uiteindelijk heeft hij toch iedereen kunnen zien die hij wilde zien, zijn broers en zussen, vrienden. Er is zelfs een vriend uit Hoevene, bij Antwerpen, tot hier gefietst. Die man is 72 jaar en Hoevene is niet bij de deur, het is dus echt wel straf dat hij dat deed. Dat was een heel mooi moment.”