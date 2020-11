Agressieve man valt pastoor Sint-Gillis aan met stoel: geen terreur volgens bisdom

Gisterenavond heeft een man de pastoor aangevallen in de kerk van Sint-Gillis. Dat schrijft Bruzz. Hij bedreigde de pastoor en zei dat hij moslim was. Hij trok ook aan de kleren van de pastoor en gooide met een stoel naar de man. Daarna vluchtte hij weg. De politie kon de man, een dakloze uit de buurt, oppakken.

Zowel politie als pastoor gaan ervan uit dat het niet om een terroristische aanval ging. "Maar het heeft zeker niets te maken met de terreurdaden die momenteel in Frankrijk gebeuren", vertelt Geert De Kerpel van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel. " Afgelopen weekend werd er nog een orthodoxe priester neergeschoten in de Franse stad Lyon. "Het gaat over een verwarde, dakloze man die de priester bedreigd heeft met een stoel. Laten we er ook niet meer van maken", aldus De Kerpel.

Er werd ook een klacht ingediend bij de politie. Bij het incident raakte niemand gewond.