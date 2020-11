VRT NWS volgt de Amerikaanse verkiezingen op de voet, volg het hier LIVE

Ook op de radio kan je uiteraard alles op de voet volgen. Tussen 2 en 5 uur vannacht is er op Radio 1 een speciale nachtuitzending met Korneel De Clerq, met Amerikaanse muziek, en hij belt met Vlamingen en Vlaamse muzikanten in de VS. Elk uur en half uur brengt Amerikakenner Els Aeyels het laatste nieuws uit the States.

Vanaf 5 uur neemt Xavier Taveirne de fakkel over. Tot 10 uur presenteert hij een extra lange editie van "De ochtend".