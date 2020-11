Antwerpenaar Jeroen Lasure in Wenen: "Tot nu toe was terrorisme een ver-van-mijn-bedshow"

Jeroen Lasure zat gisterenavond met enkele vrienden op een terras, net voor de lockdown zou ingaan. "Er kwamen berichten binnen op de smartphone dat er iets was gebeurd en we zijn meteen naar huis vertrokken. Gelukkig waren we niet in het stadscentrum, maar er kwam veel politie voorbij en er vlogen ook helikopters boven de stad. Dat is heel zeldzaam want Wenen is een hele veilige stad. We zien op straat normaal zelfs nooit politie dus als zoiets gebeurt, choqueert dat mensen wel."