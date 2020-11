Assisenproces "duivelskoppel" uitgesteld door tweede coronagolf

Vorig jaar in november zijn de twee dan uiteindelijk gearresteerd in Abidjan in Ivoorkust, en naar de gevangenis van Brugge overgebracht. Er is nog geen nieuwe datum vastgelegd voor het assisenproces. "Ik vermoed dat het proces pas in het voorjaar zal kunnen plaatsvinden. Dat is jammer, want zo zal het voorarrest van mijn cliënte nog langer duren", zegt advocaat Kris Vincke.