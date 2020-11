Begraafplaatsen in Evergem raken vol: oude graven moeten weg

Dat er ten vroegste eind volgend jaar 872 ontgravingen zullen gebeuren op de begraafplaatsen van Evergem-centrum, Doornzele, Ertvelde, Kluizen, Sleidinge en Wippelgem, werd eerder al door de gemeente Evergem aangekondigd. Maar nu de bordjes effectief aan de graven staan, en zowat iedereen het voorbije weekend naar de begraafplaatsen trok, is er veel ongenoegen op sociale media.

“Ontgravingen doen is altijd een moeilijke beslissing”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Maar soms dreigt plaatsgebrek en is er geen andere keuze. Ook het graf van mijn eigen grootvader zal in Kluizen ontruimd worden, dus ik weet hoe het voelt. We communiceren dit net nu op de begraafplaatsen, omdat we weten dat veel mensen nu een bezoekje brengen. Ik begrijp dat het even schrikken was."

Er zijn drie mogelijkheden voor de families: er kan om te beginnen een nieuwe concessie gekocht worden. Men kan ook zelf het monument verwijderen en/of alles wat er bij hoort zoals foto's. Je kan er ook voor kiezen om nadien een gedenkplaatje te hangen op de zuil van de begraafplaats. Pas eind volgend jaar worden de graven verwijderd. Tot zolang blijven de aankondigingsbordjes staan.