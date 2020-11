39 Oostendenaren moeten premies terugbetalen aan de stad: "Onterecht gekregen"

Het gaat om premies van 5.000 euro die jonge mensen in het verleden gekregen hebben, omdat ze een huis kochten in Oostende. De stad gaf dat geld om de jongeren aan te moedigen in de stad te blijven wonen. Maar aan die premies waren wel voorwaarden gebonden. Een van de voorwaarden was dat de koper zeker 10 jaar in dat huis moest blijven wonen.

"Maar in 39 gevallen is de premie onterecht toegekend", zegt de schepen van Wonen in Oostende, Kurt Claeys (Open VLD). "Sommige mensen zijn ondertussen verhuisd en hebben een andere woning gekocht. Anderen boden hun huis te huur aan. Dat druist in tegen het reglement van het contract dat ze hadden afgesloten met de stad om die premie te krijgen. Daar hebben we nu onderzoek naar gedaan. Het is nogal logisch dat wij, met het belastinggeld van de Oostendenaar, iemand geen woning laten kopen om hem dan te laten verhuizen naar omliggende gemeenten of het buitenland."

Bij 34 andere onderzochte premies bleken Oostendenaars wel recht te hebben op het geld.