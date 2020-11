Goed einde voor merrie in Temse na moeilijke redding

In Tielrode bij Temse heeft de brandweer een paard uit een gracht gehaald. De merrie was in een gracht op de Durmedijk gesukkeld. Een passant die het dier ontdekte verwittigde de brandweer. Het was een moeilijke redding: de brandweermannen kregen hulp van de eigenaar en enkele kennissen om het dier eruit te halen.