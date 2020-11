Waregems woonzorgcentrum maakt 7 kamers klaar voor COVID-19-patiënten van ziekenhuizen uit de buurt. 

Het woonzorgcentrum zegt alles op een veilige manier te kunnen organiseren. "De COVID-19-patiënten komen in geïsoleerde kamers terecht", zegt Herpels. "Daar zullen ze kunnen herstellen van hun periode in het ziekenhuis. De patiënten worden ook via een aparte ingang binnengebracht. Er zal dus geen contact zijn met andere bewoners."

"We willen solidair zijn, in de eerste plaats met het O.L.V van Lourdes ziekenhuis van Waregem dat ons ook vaak geholpen heeft tijdens de eerste coronagolf. Dat was een moeilijke periode voor ons. In totaal zijn er hier toen 62 mensen gestorven. Wij kregen toen extra personeel van het ziekenhuis, want er was veel uitval bij ons. Het ziekenhuis hielp ons ook om aan het nodige materiaal te geraken. We kregen extra vorming. Het is niet meer dan normaal dat we hen nu ook uit de nood helpen. Morgen komt de eerste patiënt bij ons toe."