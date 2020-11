De boomkikker kan zich rustig voortplanten op Domein Bovy in Heusden-Zolder

De boomkikker was jarenlang een bedreigde soort, vooral ook door de droogte, maar de jongste jaren worden er weer veel gespot in het gebied van De Wijers. Onder meer dus ook op Domein Bovy en omgeving. Daar is nu de centrale vijver aangepast. Bij het vullen kunnen er geen vissen meer in de vijver terechtkomen, de boomkikker heeft immers zuiver, visvrij water nodig om zich te kunnen voortplanten. Ook de randen van de bossen zijn verjongd, de dichte bomen zijn verwijderd en vervangen door honderden kamperfoelieplantjes. Die geven dan weer de kleine ijsvogelvlinder een duwtje in de rug.