Ouders die meefeesten, tientallen projecten: docureeks toont wat u misschien niet wist over Dimitri Vegas & Like Mike

Waar je Dimi en Mike ziet, duiken meestal ook hun fiere ouders Nancy en Takis op. In de eerste aflevering van de docureeks delen ze mee in de feestvreugde wanneer hun zonen opnieuw op nummer 1 blijken te staan in de DJ Mag 100. “Het familiale verhaal is de absolute basis van wat Dimi en Mike doen. Je voelt dat in zo goed als alles. Om de haverklap duiken hun ouders of grootouders op, zeker bij belangrijke momenten zoals Tomorrowland, of de opening van het feestseizoen op Ibiza. Ik denk dat er weinig artiesten van die leeftijd dat kunnen zeggen”, lacht Goens.

“In de backstage van grote festivals of dance-events zie je in veel artiestenloges rare figuren opduiken, of gekke of extravagante toestanden. Niet zo bij Dimi en Mike: die brengen gewoon hun familie mee, ze willen dat zelf graag zo. Die nuchterheid (ook letterlijk, want ze drinken weinig alcohol, red.), en de waarde die ze hechten aan sterke familiebanden: dat is typisch Belgisch, maar ook heel Grieks. En zeker vader Takis, die is niet vies van een feestje. Die man is bij momenten niet bij te houden”, aldus Goens.