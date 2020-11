Eekhoornbruggen in Lubbeek: "Eekhoorns kunnen nu veilig de weg oversteken" 

In Lubbeek hangen sinds kort eekhoornbruggen. Anders dan het woord laat vermoeden gaat het hier niet om een echte brug of een ecoduct, maar om stevige touwen. Ze hangen op twee plaatsen over de Binkomstraat omdat daar wel vaker eekhoorns worden doodgereden. Regionaal landschap Noord-Hageland heeft meteen ook twee wildcamera's gehangen. Zo kunnen ze over enkele maanden kijken of de touwen effectief worden gebruikt door de plaatselijke eekhoorns.