Eendracht Jonkershove over competitiestop amateurvoetbal: "Begrijpelijk, maar we missen de sfeer op het veld"

Het ministerieel besluit voorziet op dit moment een heropstart van de competitie in het amateurvoetbal op 13 december. Maar Voetbal Vlaanderen heeft beslist om de competitiestop te verlengen tot 4 januari. Luc Gadeyne van Eendracht Jonkershove in Houthulst begrijpt waarom ze nog zo lang zullen moeten wachten. "Het is een gezonde beslissing. We moeten dat smerig virus eerst onder controle krijgen. Maar we missen de sfeer op het veld en in de kantine enorm", zegt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen.

"Voetbal gaat over vriendschap en over samenhorigheid", gaat hij voort. "Die aspecten missen we nu enorm. We proberen nu contact te houden met alle spelers via een WhatsApp-groepje. Er wordt daar veel in gezeverd en gelachen, maar soms praten we ook over serieuze zaken. Heel af en toe wisselen we ook loopschema's en andere oefeningen uit met elkaar."