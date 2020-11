Enkele West-Vlaamse bakkers verkopen vandaag Hubertusbrood: "Het zou beschermen tegen hondsdolheid, helaas niet tegen corona"

Hubertus leefde in de 7e eeuw, hij was een edelman die geestelijke werd en het onder meer tot bisschop maakte. Hij werd heilig verklaard op 3 november. Eén van de bekendste verhalen over Sint-Hubertus is hoe hij door God wordt aangesproken terwijl hij jacht maakt op een hert. Hubertus zou op jacht getrokken zijn op Goede Vrijdag, wat bijzonder ongepast was. Net wanneer hij een groot hert wil neerschieten verschijnt er een lichtend kruis tussen het gewei van het dier. Een stem zegt hem dat hij naar de bisschop van Maastricht moet, waar hij besluit om zijn leven te beteren en priester te worden.

Later zou hij dus ook een zieke kuizenaar genezen hebben met brood. Al gaat het gebruik om brood te eten als vorm van bescherming veel vroeger terug. Onder meer de Kelten offerden al brood om ziektes te voorkomen. Waarschijnlijk is het gebruik later overgenomen door de katholieke kerk en "gekerstend", wat betekent dat de kerk haar eigen betekenis heeft gegeven aan het gebruik.