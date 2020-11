Er schort veel aan onze kennis van de fietsregels

Op wegen met een maximale toegelaten snelheid van 50 kilometer/uur mogen bestuurders van een speedpedelec kiezen of ze de rijbaan of het fietspad gebruiken, tenzij een onderbord hen dat expliciet verbiedt of verplicht. Slechts 32% van de deelnemers aan de fietstest is hiervan op de hoogte en daarmee is het één van de minste gekende fietsregels.

Hoewel 94% van de deelnemers van de fietstest weet dat je in een fietsstraat als automobilist geen fietsers mag inhalen, is het concept van de fietszone slechts door 1 op 2 gekend. Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten. De meeste deelnemers dachten dat je enkel niet mag inhalen als het wegdek roodgekleurd is, een veel voorkomend gebruik bij fietsstraten, maar niet verplicht.