Extra veiligheidsmaatregelen in Joodse wijk Antwerpen na terroristische aanslag Wenen

Er is nu verhoogde waakzaamheid in Antwerpen. "De Antwerpse politie is uitgerust met eenheden die daarvoor opgeleid zijn, onder meer gemotoriseerde teams die snel kunnen ingrijpen. We hebben ook de steun van Defensie", zegt De Wever. "Hopelijk kunnen we daarop blijven rekenen want de huidige regering heeft aangekondigd dat ze daarmee zouden stoppen. Eerst was gezegd dat de dienst algemene bewaking de taak van de militairen zou overnemen om terreurgevoelige doelwitten te bewaken. Maar nu is er alleen sprake van het terugtrekken van de militairen, en ik denk dat dat een vergissing zou zijn."