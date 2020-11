Franse president Macron na aanslag Wenen: "Toont wil van onze vijanden om Europa aan te vallen"

"Europa is een plaats van vrijheid, cultuur en van waarden. We zullen de gesel van het terrorisme blijven bestrijden", zei de Franse president Macron in de Oostenrijkse ambassade in Parijs. Macron tekende er een condoleanceboek. "We zullen verenigd blijven, zowel in vreugde als in verdriet", schreef hij in het Duits. "We hebben de wil om bij elkaar blijven", vervolgde hij in het Frans.