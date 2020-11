Gentse plantenzaak sluit vrijwillig winkel tijdens lockdown: "Openblijven voelt wrang en oneerlijk aan"

Wat er moest gebeuren tijdens de tweede lockdown, die vrijdag aangekondigd werd, bleef enkele dagen een vraagteken. "We waren afgelopen weekend nog open, maar het was veel te druk," legt Brent uit, "we hadden er geen goed gevoel bij. Toen we te horen kregen dat we zouden moeten sluiten, begrepen we dat eigenlijk . De cijfers zijn echt slecht." Maar even later kregen Celine en Brent te horen dat ze toch zouden mogen openblijven tijdens de lockdown. "Dat verstonden we niet. Ineens wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende winkels. Dat de essentiële winkels zoals met voedingswaren openblijven, dat klinkt logisch. Maar dat wij als plantenzaak verschillen van bijvoorbeeld een meubelwinkel of een platenzaak, dat verstaan we niet." Het koppel bleef met het wrange gevoel zitten en besloot het roer om te gooien. "We besloten om onze fysieke winkel op eigen initiatief te sluiten en te focussen op het onlinegebeuren."