Goudjakhals is op weg naar België: "Misschien al over een week of pas later, maar komen zal hij"

En nu is het misschien de beurt aan een ander wild dier: de goudjakhals. Experts baseren zich daarvoor op berichten uit Kranenburg, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, in de buurt van de Nederlandse stad Nijmegen. Daar zijn onlangs schapen aangevallen.

"Eerst werd gedacht dat ze door een wolf waren aangevallen, maar uit verder onderzoek bleek dat een mannelijke goudjakhals de dader was", zegt Jan Loos van Welkom Wolf, de organisatie die dieren als de wolf en de goudjakhals van nabij opvolgt.

De aanval gebeurde op een route die eerder door wolven werd gebruikt op hun weg van Duitsland naar Nederland of naar onze provincie Limburg: Naya, Roger en Noëlla kwamen via die route uiteindelijk Belgisch Limburg binnen. Daarom zou het geen verrassing zijn mocht de goudjakhals binnenkort in België opduiken, en dat zou een primeur zijn, zegt Jan Loos: "Hij is hier nog nooit geweest. In tegenstelling tot de wolf, die hier terugkwam, zou dit een nieuwkomer zijn."