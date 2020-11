Groot portret van Arno prijkt op stadhuis van Oostende: "Ik heb een mentale erectie"

Bij de inhuldiging deze middag, was Arno onder de indruk: "Het is mooi. Heel mooi. Ik heb een mentale erectie." Hij kreeg een schilderij van het monumentale werk cadeau.

Ook burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) kan de muurschildering smaken: "Er was eerst een andere muurschildering, hier op het stadhuis. Maar street art is vergankelijk en het was tijd om het te vervangen. Toen ze mij zeiden dat het een portret van Arno zou worden, was ik meteen fan. Arno is een zeer grote zanger en hij is Oostendenaar in hart en nieren."