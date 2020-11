Hasselts Jessa ziekenhuis heeft  vanwege de coronacrisis al 6.000 operaties moeten uitstellen

In de eerste coronacrisis zijn het Jessa ziekenhuis en de andere Limburgse ziekenhuizen snel en hard getroffen. En dat heeft heel wat gevolgen gehad voor de reguliere zorg, want heel wat behandelingen en operaties zijn uitgesteld. "En nu moeten we dat opnieuw doen", zegt directeur Yves Breysem, "en zonder dat we weten hoe lang en welke gevolgen het zal hebben. "

Dringende ingrepen zijn blijven doorgaan, zegt directeur Yves Breysem van het Jessa ziekenhuis. "Maar dan zijn er de semi-urgente ingrepen, dat gaat dan bijvoorbeeld om kankeringrepen, die kan je een week uitstellen of twee weken, maar niet veel langer." Ook bijvoorbeeld geplande ingrepen aan het hart, die nog niet hyperacuut zijn, zijn uitgesteld.

Het zijn medische keuzes die moeten gemaakt worden, gaat de directeur voort. Want de intensieve zorgen bedden zijn sterk beperkt geworden, ook weer in deze tweede lockdown. En die keuzes kunnen mogelijk gevolgen hebben. "Kanker bijvoorbeeld is aanwezig in het lichaam en kan mogelijk evolueren, dus hoe langer je wacht, hoe minder goed het is. " Maar prioriteit voor de bedden op intensieve zorgen gaat nu dus naar zwaar zieke covid-patiënten. "

Het Jessa ziekenhuis was nog bezig met het inhalen van de eerst coronacrisis, toen de tweede golf begon. Er is dus nog altijd een achterstand, en nu moeten de ziekenhuizen opnieuw hun reguliere zorg afbouwen. "Je moet het zien als een hoop zand waar je van het afscheppen bent, maar waar er nu terug bij komt."