Hotel uit Kortrijk biedt studenten "hotelkoten" aan: "Goedkoper en flexibeler dan kot huren"

Vincent De Caluwé is de hotelmanager van de Ibis Styles in Kortrijk. Hij kwam op het idee om hotelkamers aan studenten te verhuren. "Mijn vrouw en ik waren op zoek naar een kot in Gent voor onze dochter. Maar plots twijfelden we. Is het wel de moeite om een contract van een jaar aan te gaan, als er geen zekerheid is op het vlak van lessen op de campus in Gent? Uiteindelijk kozen we voor haar toch een traditioneel kot, maar ondertussen was het idee van een "hotelkot" geboren."

"Waarom zou ik als hotelier geen kamers verhuren aan een flexibel en sociaal studententarief?", zegt De Caluwé. "Sommige studenten moeten maar 1 of 2 dagen per week in Kortrijk zijn. Andere studenten lopen hier in de buurt stage. Voor hen kan zo'n "hotelkot" aan 30 euro per nacht, exclusief de citytaks van 1,90 euro per nacht, een oplossing zijn. De kamerprijs is wel zonder ontbijt. Maar als het even kan, bezorg ik de studenten met plezier een croissantje."