Jeugdhulpcentrum in Genk blij met knuffelcontact: “Huidhonger is cruciaal, ook bij jongeren”

Omwille van de hogere coronacijfers gelden er weer strengere maatregelen in België. Het lijkt veel op de eerste lockdown die we in maart kenden. Maar er zijn wel verschillen, bijvoorbeeld dat iedereen nu buiten zijn of haar gezin nog een knuffelcontact mag hebben. Bij het jeugdhulpcentrum Bethanië in Genk ontvangen ze die beslissing met open armen zegt Regine Van Ackere: "Het is ontzettend belangrijk voor de jongeren dat ze toch nog die band en warmte kunnen voelen met de persoon die voor hen zo belangrijk is."