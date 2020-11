Joachim uit Linter woont straat verder dan Witte Huis: "Zijn hier voorbereid op protesten eens nieuwe president bekend is"

Joachim heeft de afgelopen tijd al heel wat betogingen gezien. Over de Black Lives Matter-betogingen is Joachim duidelijk: "Als witte man met een goeie job in Washington merk je hoe bevoordeeld je hier bent. Mensen met een zwarte huidskleur worden hier zó benadeeld in het dagelijkse leven, en dat zorgt voor veel verdriet en woede in de maatschappij."

Joachim vertelt hoe hij al eens onverwacht in een BLM-betoging terecht is gekomen. "Mijn joggingsroute gaat via het Witte Huis. Tijdens zo'n work-out kwam ik plots terecht in de betoging. Dat opende wel de ogen. Ik heb toen gemerkt hoe verontwaardigd mensen zijn. Ze willen verandering. Het is jammer dat die betogingen ook soms voor rellen zorgen."