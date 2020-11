LIVEBLOG: Voor het eerst meer dan 7.000 mensen in het ziekenhuis, 1.302 patiënten op intensieve zorg

Om de kou van de komende maanden te kunnen trotseren opent vandaag in Antwerpen een nieuw corona-testdorp met een betere "winteruitrusting". Sinds afgelopen zomer kan je voor een Covidtest in Antwerpen terecht in een pop-up testdorp.



“De storm van 21 oktober heeft aangetoond dat het oude dorp niet optimaal was. Nu staat er een grote tent die windvrij is en verwarmd kan worden zodat we dezelfde service kunnen bieden aan het personeel en de patiënten, maar dan in betere omstandigheden”, zegt Antwerps schepen van gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA).



Het nieuwe dorp werd naast het oude op Spoor Oost in Borgerhout gebouwd terwijl het oude nog operationeel was. Schepen Duchateau hoopt dat er snel weer getest kan worden bij wie geen symptomen heeft zodat het dorp op volle toeren kan draaien. Er is dit keer ook gebouwd op de groei. Duchateau: “Als er een vaccin komt, kan het dorp omgebouwd worden tot vaccinatiedorp.”