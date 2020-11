Liveblog Amerika Kiest - Eerste stembureaus openen de deuren, volg de Witte Huis-race hier op de voet

Wie oud genoeg is om zich de beelden te herinneren van mannen en vrouwen die naar ponskaarten staren, weet dat het bij een Amerikaanse presidentsverkiezing niet altijd van een leien dakje loopt. In 2000 hing het uiteindelijk van de uitslag in Florida af wie president zou worden - George W. Bush of Al Gore. Maar omdat het verschil in stemmen daar zo klein was, kwamen er hertellingen, rechtszaken en uiteindelijk een uitspraak van het Hooggerechtshof aan te pas. Mogen we dit jaar gelijkaardige problemen verwachten? Veel waarnemers zijn er bang voor. We blikken vooruit, van bad naar worst case scenario's: