Man (25) veroordeeld voor zwaar geval van verkeersagressie met racistisch motief

Op 13 december vorig jaar had het slachtoffer de 25-jarige man niet laten invoegen op de Binnensingel in Berchem. De man moest bruusk afremmen en aan het volgende kruispunt slingerde hij het slachtoffer en zijn echtgenote allerlei racistische verwensingen naar het hoofd. Even later stapte het slachtoffer uit zijn auto en daagde hij de man van 25 uit. Die gaf plankgas en reed op het slachtoffer in. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en liep onder meer hoofdletsels, ribfracturen en een klaplong op.