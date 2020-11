Meerdere terreuraanslagen in Europa op korte tijd: moet België zich zorgen maken?

Bovendien zijn er ook nog steeds militairen op straat in de grote steden, in het kader van de zogenoemde operatie "Vigilant Guardian". De nieuwe federale regering besliste eind vorige week nog om de aanwezigheid met een maand te verlengen, hoewel in het regeerakkoord staat dat ze die onmiddellijk progressief wilden afbouwen. "De verlenging gebeurde na een dreigingsanalyse naar aanleiding van de gebeurtenissen in Frankrijk", klinkt het op het kabinet van Defensie. "De situatie wordt nu verder opgevolgd om te bekijken of over een maand een verdere verlenging nodig is."

Morgen zit minister van Justitie Van Quickenborne ook nog samen met alle veiligheidsdiensten. Dan zal hij de situatie verder bespreken. De minister wil bekijken of het nodig is om alle gebedshuizen in ons land extra te beveiligen. "We zien in verschillende landen dat gebedsplaatsen wel eens het doelwit zouden kunnen zijn van de aanslagen", zegt Van Quickenborne. "We hebben in het verleden al maatregelen genomen, zoals militairen bij synagogen. We gaan evalueren of dat voldoende is, en of er eventueel extra maatregelen moeten worden genomen", aldus de minister.