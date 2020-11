Nu ook in Kempense ziekenhuizen alleen essentieel bezoek toegelaten

"We weten dat het virus nu overal zit en via allerlei wegen ook in onze ziekenhuizen kan binnendringen", steekt Rudi Van Ballaer van wal. Hij is de coördinator van het Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK). "Daarom willen we onze patiënten, maar ook ons personeel zo goed mogelijk beschermen. Door bezoekers niet toe te laten, verminderen we al een pak risico's op verspreiding van het virus."

Van Ballaer vindt het niet makkelijk om die boodschap te brengen, want mensen willen uiteraard hun geliefde zieke familieleden gaan bezoeken, "maar het is nu tijdelijk echt nodig om zoveel mogelijk mensen uit het ziekenhuis te houden."