"Monster van Vilvoorde" jarenlang naar de cel voor onmenselijke behandeling en seksueel misbruik

De dertiger kreeg in eerste aanleg 18 jaar cel nadat hij schuldig was bevonden aan de onmenselijke behandeling van zijn minderjarige dochters, hun moeder en drie andere vrouwen waarmee hij een relatie had gehad. De man legde zijn slachtoffers extreem gewelddadige lijfstraffen op, zoals het beschieten van de genitaliën met een loodjesgeweer of dartspijlen met een blaaspijp in hun richting blazen. Ook de hond van het gezin, die zowat het enige lichtpuntje was voor de kinderen, moest er aan geloven. Het dier werd voor de ogen van zijn toenmalige vriendin opgeknoopt aan een boom in het bos.

Naast de onmenselijke behandeling van de verschillende slachtoffers, werd de beklaagde vandaag ook schuldig bevonden aan de verkrachting van zijn eigen minderjarige dochters. “Dat is enorm belangrijk voor die meisjes”, zegt meester Chantal Van den Bosch, die de belangen van de moeder behartigde op het proces. “Ze hebben eindelijk het gevoel dat ze gehoord én geloofd zijn. Dat is een jarenlange strijd geweest. Er zijn een aantal mensen en instanties die zich hebben verstopt achter hun beroepsgeheim en dat is gewoon verschrikkelijk. Wanneer kwetsbare personen hulp vragen en uiteindelijk hun vertrouwen leggen bij volwassenen, wat is dan een beroepsgeheim in godsnaam? Die kinderen hebben enorm veel afgezien en het is schrijnend om te zien dat er dan mensen zijn die hun ogen hebben dichtgedaan of niet de nodige stappen hebben gezet.”