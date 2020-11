Ook winteropvang voor daklozen in Hasselt anders door corona: Leefregels en minder plek

Tijdens de koude maanden kunnen Hasseltse daklozen elk jaar overnachten in de winteropvang. Dit jaar is dat ook iets anders door het coronavirus. “Op de locatie waar normaal gezien 20 mensen terecht kunnen, zijn het er nu nog 15. We evalueren van dag tot dag, maar de 15 plaatsen zouden voldoende moeten zijn om opvang voor iedereen te voorzien. Moest dat niet het geval zijn, kijken we op welke andere manieren we kunnen uitwijken”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).