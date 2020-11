CM , BOS+ en Regionale Landschappen roepen op om ook tijdens tweede lockdown veel te gaan wandelen

In de natuur bewegen heeft een positief effect op hoe we ons voelen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Christelijke Mutualiteit en de natuurvereniging BOS+gevoerd hebben sinds het begin van de corona-uitbraak . De twee organisaties, en de Limburgse Regionale Landschappen, roepen dan ook op om tijdens deze tweede lockdown meer de natuur in te trekken.