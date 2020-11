Pascale Naessens is 10 jaar schrijfster, zonder groot feest: "In elke crisis zit een soort les waar we iets kunnen uithalen"

Tijdens de coronacrisis heeft Naessens meer tijd voor zichzelf en daar probeert ze ook het positieve van in te zien. "We hebben corona niet nodig om dankbaar in het leven te staan, maar het zou jammer zijn om deze periode niet aan te grijpen om er iets positiefs mee te doen. In elke crisis zit een soort les, we kunnen daar iets uithalen. Het is voor mij de ideale periode om meer boeken te lezen en om na te denken over hoe we anders kunnen leven, en anders eten. Het moet beter en kwalitatiever, zonder met de vinger te wijzen. Zodat we allemaal opgeslorpt worden in die positieve energie om het anders aan te pakken."