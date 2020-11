Ivoriaanse president Ouattara herverkozen voor derde mandaat: meer dan 3.000 Ivorianen vluchten uit vrees voor geweld 

De Europese Unie is erg ongerust over de spanning in Ivoorkust. "De EU neemt nota van de bekendmaking van de voorlopige resultaten en spreekt haar diepe bezorgdheid uit over de spanningen, de provocaties en de aansporingen tot haat die aanwezig zijn in het land", zegt Josep Borell, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

"De EU verwacht dat alle belanghebbenden het voortouw nemen om het klimaat te kalmeren en de dialoog te hervatten, de nieuwe generaties erbij te betrekken en verzoening te bevorderen door middel van zeer concrete maatregelen die de bladzijde over geweld en verdeeldheid helpen omslaan", aldus Borell.