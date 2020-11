KU Leuven professor Rik Torfs doet oproep tot optimisme: “Er is meer dan corona”

Rik Torfs wil de coronacrisis niet minimaliseren, verzekert hij vanochtend op Radio 2 Vlaams-Brabant. Maar hij zegt er wel meteen bij dat er nood is aan optimisme. “Er zijn mensen die weinig buiten komen zoals ouderen, en alleen aangewezen zijn op het nieuws. Dat moet heel zwaar zijn. Daarom doe ik een oproep tot meer optimisme.” Torfs pleit ook voor meer perspectief. “Op dit moment lijken we vooral te focussen op angst, zodat mensen de maatregelen beter zouden volgen. Maar werkt dat wel? Het doet me een beetje denken aan een student die voor zijn tweede zittijd staat. Hij weet dat die ongeveer een maand gaat duren. Je mag hem dan niet zeggen dat die examens misschien nooit voorbij gaan. Mensen hebben perspectief nodig. Ook jongeren die momenteel opgesloten zitten in een herfstvakantie die anders veel meer belooft. Ik denk dat je de cijfers zeker ernstig moet nemen, maar ook hetzelfde mag doen met de lichtpuntjes. Mensen gaan dan heus niet alle maatregelen plots negeren.”

