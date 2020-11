Opmerkelijk onderzoek in Doel: hoelang houdt een dijk stand tijdens een superstorm?

De 3 kilometer lange Scheldedijk langs de Prosper- en Hedwigepolder biedt de onderzoekers een uitgelezen kans om de sterkte van dijken te testen. Het gebied van 600 hektare wordt over een aantal jaar ontpolderd. Rondom ligt een ringdijk die zo goed als afgewerkt is. De huidige dijk zal over een paar jaar zijn functie verliezen. Hier kunnen onderzoekers dus naar hartelust experimenteren.

Op de dijk staat nu een container waar voortdurend water wordt ingepompt. De container loopt over, en het water kleddert op de dijk. Op een proefstrook van 2 meter stroomt tussen muurtjes het water dan naar beneden.

"Wat we nabootsen is een superstorm waarbij het water 30 centimeter boven de dijk komt", vertelt Petrik Peeters van het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout. "In werkelijkheid komt het water bij een superstorm nog steeds enkele meter onder de dijkkruin. Maar met de klimaatopwarming is het goed de dijken op hun sterkte te onderzoeken."