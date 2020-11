Eerste reconstructie van de volledige hersenen van een van de oudste dinosaurussen

De studie van de hersenen van uitgestorven organismen kan informatie verschaffen over hun gedrag, maar zachte weefsels zoals de hersenen blijven doorgaans niet lang bewaard. Daarom reconstrueren onderzoekers de hersenen van dinosaurussen door hun schedelholten te analyseren dankzij computertomografie (CT of CAT-scan). Dat is een niet-invasieve methode waarbij met röntgenstraling vanuit verschillende hoeken een hele reeks dunne doorsnedes van een object gemaakt worden die dan door een computer kunnen omgezet worden in een driedimensionaal beeld.

Daarvoor heeft men wel goed bewaarde hersenschedels nodig. De hersenpan, hersenschedel of neurocranium is het deel van de schedel dat de hersenen omsluit en beschermt. Het probleem voor de reconstructie van de hersenen van de oudste dinosaurussen was dat er tot voor kort geen volledige en goed bewaarde hersenschedels van dergelijke dino's gevonden waren.

In 2015 vond de Braziliaanse paleontoloog doctor Rodrigo Temp Müller echter een uitzonderlijk goed bewaard skelet in een fossielenvindplaats in het zuiden van Brazilië. Het skelet, dat ongeveer 233 miljoen jaar oud is en dus uit het begin van de Boven-Trias-periode stamt, behoort toe aan een kleine, vleesetende dinosaurus die Buriolestes schultzi genoemd wordt. Het beste aan de vondst was wel dat de volledige hersenschedel bewaard was gebleven.

Nu hebben Brazilaanse onderzoekers onder leiding van de Universidade Federal de Santa Maria dankzij die hersenschedel voor het eerst de volledige hersenen van een van de oudste dinosaurussen kunnen reconstrueren.