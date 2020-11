Wie is de "typische" coronapatiënt op intensieve zorg? En is de behandeling nu beter dan tijdens de eerste golf?

Björn Stessel, anesthesist en intensivist in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, is niet overtuigd. Hij twijfelt of er wel een link is met obesitas. "Bij ons in het ziekenhuis hebben we die link niet echt gezien", zegt hij. "De gemiddelde BMI lag tijdens de eerste golf tussen 27 en 28. We spreken pas van obesitas bij een BMI van meer dan 30. Ik heb daarom twijfels over de rol van obesitas. Ik zie bij ons op intensieve zorg eerder een soort doorsnee van de Belgische populatie. Ja, er is vaak wat overgewicht, maar niet meer dan je zou verwachten."



Dominique Benoit, diensthoofd intensieve zorg in het UZ Gent, ziet gelijkaardige cijfers. "We hebben deze week nog de berekening gemaakt voor onze patiënten. 60% heeft licht overgewicht, maar slechts 10% is zwaarlijvig. Je kan dus niet zeggen dat alleen mensen met obesitas gevaar lopen. Dat zou een fout signaal zijn."

Er liggen overigens ook ook heel wat mensen zònder overgewicht op de afdeling intensieve zorg. Dat bevestigt Kenneth Coenye, hoofdarts in het Sint-Jansziekenhuis in Brussel. "We hebben op dit moment een patiënt van 53 zonder medische voorgeschiedenis. Hij heeft geen diabetes, geen overgewicht en hij nam alleen wat medicatie voor de bloeddruk. Toch ligt die man nu op intensieve zorg."

Coenye voegt er wel aan toe dat dit soort patiënten eerder zeldzaam is. "We zien zelden mensen op intensieve zorg belanden als er geen bijkomende risicofactor is. Veel patiënten hebben overgewicht of diabetes. Dat zijn duidelijk de twee grote boosdoeners."

Hoe het komt dat ze in sommige ziekenhuizen meer mensen zien met overgewicht dan in andere ziekenhuizen? Dat heeft waarschijnlijk te maken met de omgeving. "Wij werken in een grootstedelijke context", zegt Coenye. "Daar zijn er gewoon meer mensen met overgewicht en diabetes."