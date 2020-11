Mechelaars bestellen 500 bomen via groepsaankoop

Vooral de bomen zijn populair. In totaal werden zo’n 500 bomen besteld. Er was keuze uit 15 verschillende soorten. Het stadsbestuur is blij met de populariteit, want ze vinden het nodig dat er meer groen komt. “Bomen geven plezier”, zegt Mechels schepen Patrick Princen (Groen). “In de zomer brengen ze koelte en als je voor een fruitboom kiest, krijg je ook meteen wat lekkers.”