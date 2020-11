Robot controleert temperatuur en mondmasker aan ingang ziekenhuis Vilvoorde

De robot draagt de naam Cruzer, spreek uit als Kroezer, en kan allerlei handelingen uitvoeren. Iedereen die op consultatie of bezoek komt, moet aan de ingang eerst voorbij de robot, die meet je temperatuur en kijkt ook na of je je mondmasker goed draagt.

Door het inzetten van de robot kunnen we ons personeel op een andere plaats inzetten zegt woordvoerster Helena Polfliet. "Er blijft natuurlijk baliepersoneel voor papierwerk enzovoort, maar de robot screent iedereen. Je moet voor de robot gaan staan en die meet je temperatuur tussen je ogen op je voorhoofd. De robot scant ook je gezicht om te zien of je een mondmasker draagt en of dat wel goed zit. Robot Cruzer spreekt je dan toe in het Nederlands en dan weet je of je verder mag. Op korte termijn zal de robot je ook kunnen begeleiden naar je afspraak als je bijvoorbeeld de weg niet kent. Hij glijdt dan mee tot aan de juiste deur. Op dit moment kan Cruzer de lift nog niet nemen, maar daar wordt aan gewerkt. "