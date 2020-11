Rugbyclub Dendermonde is vandalisme beu en stapt naar politie: "Hopelijk hebben de frietjes nog gesmaakt"

De rugbyclub in Sint-Gillis-Dendermonde heeft al voor de vierde keer te maken met vandalisme. De club is kwaad en richt zich via sociale media rechtstreeks aan de vandalen: "Hopelijk hebben de frietjes gesmaakt die jullie komen opeten zijn op de tribune. Dat jullie afval en sigarettenpeuken achterlieten, die door een vrijwilliger zijn opgekuist, is degoutant. Wat echter compleet verwerpelijk is, dat zijn de vernielingen die jullie hebben aangebracht aan onze tribune."